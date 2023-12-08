Самый ремонтопригодный смартфон Fairphone 5 получил максимальный балл у iFixit

Самый ремонтопригодный смартфон Fairphone 5 получил максимальный балл у iFixit10 баллов
В мире, где доминируют «одноразовые» гаджеты, появился Fairphone 5, который стал глотком свежего воздуха, получив 10 баллов за ремонтопригодность, по мнению маэстро разборки iFixit.
Голландский производитель продемонстрировал свою приверженность принципам, представив пятую итерацию своего модульного смартфона. Вооруженный более мощной батареей на 4200 мАч, Fairphone 5 сохранил форм-фактор своего предшественника, удобный для ремонта. Команда инженеров iFixit обнаружила, что замена компонентов - от порта USB-C до отдельных камер - не составляет труда.
В то время как некоторые внутренние компоненты стали более традиционными, более длительная поддержка программного обеспечения Fairphone 5 очевидно привлекла внимание. Работающий на Qualcomm® QCM6490, этот аппарат среднего класса обещает пять крупных обновлений Android, восемь лет обновлений безопасности и смелую цель - десятилетний срок службы.