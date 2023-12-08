Самый ремонтопригодный смартфон Fairphone 5 получил максимальный балл у iFixit

Голландский производитель продемонстрировал свою приверженность принципам, представив пятую итерацию своего модульного смартфона. Вооруженный более мощной батареей на 4200 мАч, Fairphone 5 сохранил форм-фактор своего предшественника, удобный для ремонта. Команда инженеров iFixit обнаружила, что замена компонентов - от порта USB-C до отдельных камер - не составляет труда.

В то время как некоторые внутренние компоненты стали более традиционными, более длительная поддержка программного обеспечения Fairphone 5 очевидно привлекла внимание. Работающий на Qualcomm® QCM6490, этот аппарат среднего класса обещает пять крупных обновлений Android, восемь лет обновлений безопасности и смелую цель - десятилетний срок службы.