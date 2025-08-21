Самый тонкий складной флагман Honor Magic V5 показал хорошую автономность

Опубликовано 21 августа 2025, 16:301 мин.
Самый тонкий складной флагман Honor Magic V5 показал хорошую автономностьИ быструю зарядку
В тестах батареи новый Honor Magic V5 показал приятные результаты. Международная версия смартфона оснащена аккумулятором на 5 820 мАч с поддержкой проводной зарядки 66 Вт. При активном использовании телефон проработал почти 12 часов, опередив Samsung Galaxy Z Fold7 и Huawei Mate X6, пишет GSMArena. Смартфон приблизился к Google Pixel 9 Pro Fold.
© Honor
Тестирование внешнего экрана при сложенном состоянии показало схожие результаты по автономности, но с приростом в звонках и играх.
Что касается зарядки, Magic V5 полностью заряжается за 53 минуты: 36% батареи набирается за первые 15 минут, а 67% – за полчаса. Хотя это быстрый показатель, он немного уступает смартфонам с зарядкой 80–120 Вт, таким как Oppo Find N5 и vivo X Fold3.