Самый тонкий складной смартфон Honor Magic V5 покажут в июне

Опубликовано 02 июня 2025, 16:301 мин.
Самый тонкий складной смартфон Honor Magic V5 покажут в июнеЗапуск не за горами
Китайская Honor готовится представить свой новый складной смартфон Magic V5 в конце июня на мероприятии в Китае. Об этом случайно упомянул генеральный директор Honor Ли Цзянь, а инсайдер Experience More подтвердил, что запуск состоится в третьей или четвёртой неделе июня. Вместе с Magic V5 ожидаются умные часы Watch 5 Ultra, планшеты, наушники и ПК.
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Magic V5 обещает стать самым тонким складным смартфоном в мире, с толщиной около 8 мм в сложенном виде, превосходя Oppo Find N5 (8,93 мм). Устройство получит 6,45-дюймовый внешний LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц и 8-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 2K. Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 8 Elite. Камера включает 50-Мп основной сенсор и 200-Мп перископический телеобъектив.
Аккумулятор ёмкостью около 6100 мАч с поддержкой зарядки 66 Вт станет крупнейшим среди складных смартфонов — сертификации 3C и MIIT подтверждают его готовность к выходу. Magic V5 также поддерживает сообщения через спутник Beidou, но не звонки.