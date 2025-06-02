Самый тонкий складной смартфон Honor Magic V5 покажут в июне

Magic V5 обещает стать самым тонким складным смартфоном в мире, с толщиной около 8 мм в сложенном виде, превосходя Oppo Find N5 (8,93 мм). Устройство получит 6,45-дюймовый внешний LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц и 8-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 2K. Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 8 Elite. Камера включает 50-Мп основной сенсор и 200-Мп перископический телеобъектив.

Аккумулятор ёмкостью около 6100 мАч с поддержкой зарядки 66 Вт станет крупнейшим среди складных смартфонов — сертификации 3C и MIIT подтверждают его готовность к выходу. Magic V5 также поддерживает сообщения через спутник Beidou, но не звонки.