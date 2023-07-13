Самый тонкий складной смартфон в мире показали на живых фото

Отличительной особенностью Magic V2 Ultimate является система охлаждения Bionic Cooling System, которая включает в себя паровую камеру толщиной 0,22 мм. Эта система охлаждения в сочетании с графитом и термогелем эффективно справляется с тепловыделением устройства, несмотря на его ультратонкий форм-фактор.

В настоящее время Magic V2 Ultimate доступен только в Китае, но не исключено, что в ближайшем будущем появится и его глобальная версия.