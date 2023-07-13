Самый тонкий складной смартфон в мире показали на живых фото

Самый тонкий складной смартфон в мире показали на живых фотоВсего 9,9 мм в сложенном состоянии
Honor представила свою новейшую разработку - складной смартфон Magic V2 Ultimate, который претендует на звание самого тонкого складного смартфона в мире: его толщина в сложенном состоянии составляет всего 9,9 мм. И уже есть живые фото «с рук».
Несмотря на тонкий корпус, Magic V2 Ultimate не идет на компромисс с производительностью. В нем установлен аккумулятор емкостью 5 000 мАч и два OLED-дисплея с частотой 120 Гц. Камера позаимствована у Magic 5 Pro. Honor Magic V2 Ultimate работает на новейшем Snapdragon 8 Gen 2 и оснащен 16 ГБ оперативной памяти.
Отличительной особенностью Magic V2 Ultimate является система охлаждения Bionic Cooling System, которая включает в себя паровую камеру толщиной 0,22 мм. Эта система охлаждения в сочетании с графитом и термогелем эффективно справляется с тепловыделением устройства, несмотря на его ультратонкий форм-фактор.
В настоящее время Magic V2 Ultimate доступен только в Китае, но не исключено, что в ближайшем будущем появится и его глобальная версия.