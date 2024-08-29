Самый тонкий в мире 100-ваттный GaN-зарядник появился на Kickstarter

Опубликовано 29 августа 2024, 19:491 мин.
Самый тонкий в мире 100-ваттный GaN-зарядник появился на KickstarterПока 48 долларов
Если вы ищете компактное и мощное зарядное устройство с интерфейсом USB-C, то новое решение Genki может стать идеальным вариантом для вас. Компания называет его самым плоским 100-ваттным настенным зарядным устройством на рынке, этот аксессуар из нитрида галлия (GaN) имеет тонкий профиль 18 мм и складывается для переноски.
© Genki
TurboCharger имеет два порта USB-C, каждый из которых способен выдавать до 100 Вт или разделять мощность 65 Вт / 30 Вт при одновременной зарядке двух устройств. Хотя в первую очередь TurboCharger ориентирован на пользователей карманных консолей и обеспечивает достаточную мощность для таких устройств, как ROG Ally, он также подходит и для других гаджетов.
Запущенное в рамках кампании на Kickstarter, TurboCharger доступно по специальной цене 48 долларов для первых желающих, а позже цена может вырасти до 60 долларов.