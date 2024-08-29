Самый тонкий в мире 100-ваттный GaN-зарядник появился на Kickstarter

TurboCharger имеет два порта USB-C, каждый из которых способен выдавать до 100 Вт или разделять мощность 65 Вт / 30 Вт при одновременной зарядке двух устройств. Хотя в первую очередь TurboCharger ориентирован на пользователей карманных консолей и обеспечивает достаточную мощность для таких устройств, как ROG Ally, он также подходит и для других гаджетов.

Запущенное в рамках кампании на Kickstarter, TurboCharger доступно по специальной цене 48 долларов для первых желающих, а позже цена может вырасти до 60 долларов.