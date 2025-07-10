Самый тонкий в серии iPhone 17 Air получит эти четыре цвета

iPhone 17 Air станет заменой iPhone 16 Plus и получит обновлённый процессор A19 Pro. Правда, это будет немного упрощённая версия чипа, по сравнению с тем, что установят в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max. Также телефон получит такое же количество оперативной памяти, как и у «прошек».