Самый тонкий в серии iPhone 17 Air получит эти четыре цвета

Опубликовано 10 июля 2025, 17:571 мин.
Самый тонкий в серии iPhone 17 Air получит эти четыре цветаУльтратонкий дизайн, новые цвета и мощный A19 Pro
Инсайдер поделился палитрой самого тонкого в серии iPhone 17 Air. Появились новые подробности об iPhone 17 Air. Устройство будет доступно в четырёх цветах: чёрный, серебристый, светло-золотой и очень светло-голубой. Последний почти белый и будет выглядеть по-разному в зависимости от освещения.
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iPhone 17 Air станет заменой iPhone 16 Plus и получит обновлённый процессор A19 Pro. Правда, это будет немного упрощённая версия чипа, по сравнению с тем, что установят в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max. Также телефон получит такое же количество оперативной памяти, как и у «прошек».
Главные минусы — небольшая батарея и всего одна основная камера. Но за счёт толщины от 5.5 до 5.65 мм и веса около 145 граммов, смартфон может понравиться тем «ценителям» лёгкости.