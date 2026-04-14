Самым крепким телефоном Nothing признали свежий Phone 4a Pro

Опубликовано 14 апреля 2026, 19:051 мин.
Самым крепким телефоном Nothing признали свежий Phone 4a ProНо есть проблема с защитой от воды
JerryRigEverything протестировал на прочность смартфон Nothing Phone 4a Pro. В целом устройство показало себя отлично, но нашёлся недостаток.
© JerryRigEverything
Проблема связана с защитой от воды и пыли (степень IP65). Если случайно засунуть скрепку для извлечения SIM-карты в отверстие микрофона (оно находится рядом с лотком для симки), можно повредить защитную сетку. Это снизит защиту от влаги. Хорошая новость: внутри есть ещё один слой защиты, но полностью риск не исключён.
В остальном — отличные результаты:
Экран начинает царапаться при уровне твёрдости 6 по шкале Мооса.
След от зажигалки почти исчез, но небольшое пятно осталось.
Телефон не согнулся и не сломался при попытке его сломать руками.
Ведущий назвал Nothing Phone 4a Pro «самым крепким телефоном Nothing» и сказал, что он прошёл проверку «на отлично».