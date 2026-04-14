Опубликовано 14 апреля 2026, 19:05
Самым крепким телефоном Nothing признали свежий Phone 4a Pro

Но есть проблема с защитой от воды
JerryRigEverything протестировал на прочность смартфон Nothing Phone 4a Pro. В целом устройство показало себя отлично, но нашёлся недостаток.
Проблема связана с защитой от воды и пыли (степень IP65). Если случайно засунуть скрепку для извлечения SIM-карты в отверстие микрофона (оно находится рядом с лотком для симки), можно повредить защитную сетку. Это снизит защиту от влаги. Хорошая новость: внутри есть ещё один слой защиты, но полностью риск не исключён.

В остальном — отличные результаты:

  • Экран начинает царапаться при уровне твёрдости 6 по шкале Мооса.

  • След от зажигалки почти исчез, но небольшое пятно осталось.

  • Телефон не согнулся и не сломался при попытке его сломать руками.

Ведущий назвал Nothing Phone 4a Pro «самым крепким телефоном Nothing» и сказал, что он прошёл проверку «на отлично».

Источник: androidauthority
Автор:Максим Многословный
