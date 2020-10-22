Самым популярным iPhone среди менеджеров и бизнесменов стала модель 2016 года

«Манго Телеком» опирался на статистику айфонов с установленным приложением Mango Talker, которое подключает устройства для приёма звонков с рабочих номеров и других корпоративных задач.

Самой популярной моделью оказалась iPhone 7, выпущенная в 2016 году. На втором месте расположился прошлогодний iPhone 11, а на третьем — iPhone Х 2017 года.

Что интересно, дорогие iPhone 11 Pro и 11 Pro Max даже не попали в топ-10. Специалисты «Манго Телеком» в пресс-релизе также рассказали, что больше востребованы компактные iPhone.