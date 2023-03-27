Самым продаваемым смартфоном в Китае в прошлом году стал iPhone 13

Популярность базовой модели iPhone в Китае неудивительна, а 2022 год стал первым годом, когда модели Pro вошли в топ-10. Это iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro. Таким образом, Apple заняла все три верхних позиции рейтинга. На три айфона пришлось 60% продаж смартфонов Apple в стране.

В целом, на Apple пришлось более 10% объёма продаж смартфонов в Китае в 2022 году. Достижение является довольно заметным, учитывая высокую цену даже старых айфонов по сравнению с ценами на китайские модели. Каждый второй телефон в топ-10 стоит менее 500 долларов.