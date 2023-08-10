Саудовская Аравия сделает USB-C обязательным для всех устройств: iPhone тоже

Начиная с 1 января 2025 г. в Саудовской Аравии будет реализован первый этап этого перехода, в рамках которого новые смартфоны и такие аксессуары, как наушники, клавиатуры и колонки, будут в обязательном порядке оснащаться разъемом USB-C. На втором этапе, который начнется 1 апреля 2026 года, все ноутбуки и портативные компьютеры, включая планшеты, должны будут оснащаться разъемом USB-C.

Этот шаг призван повысить удобство использования и сократить количество электронных отходов за счет стандартизации разъемов. Аналогичные правила вводятся в других странах, таких как Европейский союз, Бразилия, и рассматриваются Министерством торговли США.