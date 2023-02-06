Сбер предложил клиентам протестировать платёжный стикер. Он клеится на смартфон

В тестировании смогут принять участие 100 тысяч человек. Прочитать об этом подробнее можно по ссылке.

В основном стикер будет полезен владельцам iPhone. Так они смогут оплачивать покупки в магазинах через смартфон. Клеить стикер нужно на заднюю панель, лучше в нижней части. По сути, это вариант Дебетовой СберКарты «Мир». Поэтому параметры использования аналогичны.