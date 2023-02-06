Сбер предложил клиентам протестировать платёжный стикер. Он клеится на смартфон

12:24, 06 февраля 2023
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Сбер предложил клиентам протестировать платёжный стикер. Он клеится на смартфонПолучите его бесплатно
Сбер объявил о масштабном тестировании платёжного стикера. Получить его можно бесплатно, если вы клиент банка.
Фото: Сбер
В тестировании смогут принять участие 100 тысяч человек. Прочитать об этом подробнее можно по ссылке.
В основном стикер будет полезен владельцам iPhone. Так они смогут оплачивать покупки в магазинах через смартфон. Клеить стикер нужно на заднюю панель, лучше в нижней части. По сути, это вариант Дебетовой СберКарты «Мир». Поэтому параметры использования аналогичны.