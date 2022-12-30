"Сбер" совместно с VK и др. создадут мобильную ОС на базе Android

Для развития отечественной мобильной экосистемы Минфин привлечет консорциум разработчиков. Новая компания займется разработкой мобильных операционных систем на открытом коде Android и создаст платформу совместимых с ней мобильных сервисов, которые заменят GMS.

Источник "Коммерсанта" на российском рынке электроники также осведомлен об этой инициативе. По его словам, компании заинтересованы в разработке аналога GMS.

Если операционная система "Аврора", продвигаемая "Ростелекомом", предназначена скорее для государственного сектора и корпораций с высокими требованиями к безопасности, то новая ОС будет “нацелена на потребительский сегмент”, сообщил источник “Коммерсанта”.