"Сбер" совместно с VK и др. создадут мобильную ОС на базе Android

"Сбер" совместно с VK и др. создадут мобильную ОС на базе AndroidИ аналог GMS
“Сбер”, VK, “Яндекс” и “Ростелеком” планируют создать компанию, которая займется разработкой новой мобильной ОС на базе Android, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на источники. К тому же в планах создание платформы, способной заменить Google Mobile Services (GMS).
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Для развития отечественной мобильной экосистемы Минфин привлечет консорциум разработчиков. Новая компания займется разработкой мобильных операционных систем на открытом коде Android и создаст платформу совместимых с ней мобильных сервисов, которые заменят GMS.
Источник "Коммерсанта" на российском рынке электроники также осведомлен об этой инициативе. По его словам, компании заинтересованы в разработке аналога GMS.
Если операционная система "Аврора", продвигаемая "Ростелекомом", предназначена скорее для государственного сектора и корпораций с высокими требованиями к безопасности, то новая ОС будет “нацелена на потребительский сегмент”, сообщил источник “Коммерсанта”.