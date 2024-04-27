Для восстановления доступа требуется сброс паролей, при этом четкого объяснения проблемы нет. На официальной странице Apple, посвященной состоянию системы, не было видно никаких сбоев в работе сервиса.

Проблема не ограничивается восстановлением доступа. Пользователи, у которых включена защита от кражи устройства, могут столкнуться с проблемами при проверке вдали от надежных мест. Кроме того, сброс основного пароля Apple ID также аннулирует все ранее установленные пароли для конкретных приложений, что потребует дополнительной настройки.

Связано ли это отключение с недавними атаками на iOS, пока не подтверждено.