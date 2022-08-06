Сборщик iPhone будет создавать гибкие смартфоны Google

Производством предполагаемого Pixel Foldable, вероятно, будет заниматься Foxconn.Оно начнётся уже в третьем квартале 2022 года. Кроме того, Foxconn получит заказы на производство Pixel 7. Этот завод известен как сборщик iPhone.

Инсайдер также раскрыл пару ключевых деталей Pixel Foldable. Он говорил, что устройство будет оснащено 2K-дисплеем с вырезом для селфи-камеры, а в системе камер у него будет 50-мегапиксельный перископический модуль с переменным фокусным расстоянием. В основу смартфона ляжет фирменный чипсет Tensor 2, а корпус будет сделан из керамики.