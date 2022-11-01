Сборщик iPhone повысил премии на 1000%, лишь бы сотрудники не уходили

18:21, 01 ноября 2022
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Сборщик iPhone повысил премии на 1000%, лишь бы сотрудники не уходилиНекоторых это не убедило
На крупнейшем заводе по сборке iPhone компании Foxconn случилась вспышка COVID-19. Сотрудники стали жаловаться, что руководство занижает реальные данные по заразившимся, и что работать на предприятии становится опасно. Многие начали увольняться. Чтобы как-то удержать рабочих, Foxconn пошла на экстренные меры.
Сообщается, что компания более чем втрое увеличила премии сотрудникам. Так Foxconn надеется убедить их продолжить работу в чрезвычайно тяжёлых условиях. Для тех, кто согласится отказаться от отпуска в этом месяце, повышение может составить 1000% — с 1500 юаней до 15 000 юаней.
Даже с учётом предложенных сумм ответы работников были неоднозначными. Некоторые согласились остаться, а другие не перестали считать, что это слишком рискованно.