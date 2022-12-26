Считаете бюджетные смартфоны Samsung убогими? Galaxy M13 вас приятно удивит

Считаете бюджетные смартфоны Samsung убогими? Galaxy M13 вас приятно удивитВот какие есть достоинства у этого телефона
Ведущий Quke.ru рассказал в выпуске на YouTube о плюсах и минусах смартфона Samsung Galaxy M13. На самом деле его вполне стоит рассмотреть, если вы ищете качественный недорогой аппарат.
Фото: Quke.ru
Samsung Galaxy M13 вышел в этом году. Отличается этот аппарат наличием трёх камер, большого аккумулятора и дисплея. Он считается копией смартфона Galaxy А13, но на последнем есть дополнительный объектив в 2 МП.
Поддерживает Galaxy M13 зарядку мощностью в 15 Вт максимум. К тому же она идёт вместе с ним в комплекте.
Дисплей у M13 большой - 6,6 дюйма. Рамки тоже довольно толстые, и это вполне нормально для бюджетного устройства. Также нужно отметить, что Galaxy M13 обладает IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Вопросов к этому дисплею в целом у эксперта не было: всё работает хорошо.
За производительность у M13 отвечает процессор Exynos 850 (4 ГБ оперативной памяти). С повседневными задачами смартфон справляется вполне неплохо. Что касается игр, то запустить вы сможете только самые простые из них.
Ёмкость батареи составляет у смартфона 5000 мА*ч. В комплекте также идёт зарядка в 15 Вт. При активном пользовании к концу дня у M13 остаётся больше 40 % заряда. Это значит, что в целом смартфона вам хватит на полтора-два дня. Полностью при этом он заряжается около трёх часов.
Если говорить о камере, то основной модуль у M13 имеет 50 МП, ширик - 5 МП, телевик - 2 МП. Фронтальная камера отличается всего 8 МП. Хотя камера здесь действительно бюджетная, всё равно смартфон делает во всех условиях довольно стабильно хорошие снимки (за исключением ночных). Примеры фото - выше. Также при записи видео у смартфона всё же нет стабилизации.
Вывод
Samsung Galaxy M13 особо ничем не отличается от А13. В целом же это довольно надёжный смартфон, оснащённый неплохим IPS-дисплеем, хорошей для своей стоимости камерой и отличающийся стабильной работой.