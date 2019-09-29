Себестоимость iPhone 11 Pro Max оказалась меньше розничной цены последнего флагмана Xiaomi

Совокупная стоимость компонентов iPhone XS Max равна $443, а у iPhone 11 Pro Max — уже $490,5. И это почти в два раза меньше розничной стоимости новинки, которая составляет минимум $1099. Здесь, впрочем, ничего нового: такое же соотношение наблюдалось у прошлогодней модели. Забавно то, что себестоимость iPhone 11 Pro Max оказывается чуть меньше, чем минимальная цена на недавно представленный Xiaomi Mi 9 Pro 5G ($518).

Самый дорогой компонент у нового iPhone — это камера ($73,5). За ней следуют экран ($66,5) и процессор ($64).