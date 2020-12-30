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Себестоимость новейшего флагманского смартфона Xiaomi оказалась на уровне iPhone 12
А в рознице флагман Xiaomi обходится дешевле
Новейший флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 в Китае продаётся по цене от $600. Сегодня партнёр инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютань (Pan Jiutang) назвал себестоимость устройства.
Он утверждает, что стоимость всех компонентов Xiaomi Mi 11 без наценки находится на уровне iPhone 12. Ранее СМИ уже сообщали, что себестоимость смартфона Apple равна примерно $373. Важно то, что в Китае iPhone 12 продают за $965. То есть новый флагман Xiaomi при схожей себестоимости обходится покупателю примерно на $365 дешевле.
Напомним, анонс глобальной версии Xiaomi Mi 11 ещё должен состояться. Когда смартфон приедет в Россию, пока неизвестен. Также ожидается презентация модели Mi 11 Pro.