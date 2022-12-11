Себестоимость складного смартфона Samsung оказалась на 40% ниже, чем у iPhone

Ориентировочная стоимость компонентов Galaxy Z Fold 4, составляет около 670 долларов, или менее 40% от продажной цены. Вероятно, Samsung удалось сэкономить благодаря тому, что она использовала детали, произведённые в Южной Корее, своей родной стране. Доля компонентов местных производителей достигла около 50%.

Таким образом, прибыль Samsung с продажи каждого складного смартфона выше, чем у Apple. Напомним, что стоимость Galaxy Z Fold 4 тоже не низкая — около $1000.