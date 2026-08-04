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Опубликовано 04 августа 2026, 14:26
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Сегодня 0 января: пользователи заметили необычный баг в бете Android 17

У смартфонов Pixel появилась ошибка с несуществующей датой
В свежей бета-версии Android 17 QPR2 Beta 1 обнаружили необычную ошибку. У некоторых владельцев смартфонов Pixel в панели быстрых настроек внезапно меняется дата. Причём на ту, которой не существует.
Сегодня 0 января: пользователи заметили необычный баг в бете Android 17

© Google

Например, у одного из пользователей на экране вместо нормальной даты появилось «0 января». А у другого дата перескочила на 1 января, при том, что на календаре был конец июля. При этом время в верхней строке состояния отображается правильно, календарь и напоминания тоже работают без сбоев.

Сегодня 0 января: пользователи заметили необычный баг в бете Android 17

© Android Authority

Ошибка появляется случайным образом, но исправить её легко, достаточно перезагрузить смартфон. Вернуться она тоже может, правда.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Android 17
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