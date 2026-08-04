Сегодня 0 января: пользователи заметили необычный баг в бете Android 17

Например, у одного из пользователей на экране вместо нормальной даты появилось «0 января». А у другого дата перескочила на 1 января, при том, что на календаре был конец июля. При этом время в верхней строке состояния отображается правильно, календарь и напоминания тоже работают без сбоев.