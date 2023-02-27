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12:36, 27 февраля 2023
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Сегодня HONOR представит в Европе свой лучший смартфон. Где посмотреть трансляцию

Это складная модель

Сегодня состоится глобальный запуск HONOR Magic5. Можно посмотреть трансляцию.

Сегодня HONOR представит в Европе свой лучший смартфон. Где посмотреть трансляцию

Фото: HONOR

Трансляция начнётся в 15:30 по московскому времени.

HONOR Magic5 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, у гибкого экрана диагональ составляет 7,9 дюйма, у внешнего — 6,45. В системе камер тут три модуля на 50 Мп. Фронталка представлена 42-Мп датчиком. Оценён смартфон будет, скорее всего, примерно в 1500 евро.

Также на презентации покажут ещё один складной смартфон Magic Vs.

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