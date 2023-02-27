Сегодня HONOR представит в Европе свой лучший смартфон. Где посмотреть трансляцию

HONOR Magic5 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, у гибкого экрана диагональ составляет 7,9 дюйма, у внешнего — 6,45. В системе камер тут три модуля на 50 Мп. Фронталка представлена 42-Мп датчиком. Оценён смартфон будет, скорее всего, примерно в 1500 евро.

Также на презентации покажут ещё один складной смартфон Magic Vs.