Сегодня HONOR представит в Европе свой лучший смартфон. Где посмотреть трансляцию

12:36, 27 февраля 2023
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Сегодня HONOR представит в Европе свой лучший смартфон. Где посмотреть трансляциюЭто складная модель
Сегодня состоится глобальный запуск HONOR Magic5. Можно посмотреть трансляцию.
Фото: HONOR
HONOR Magic5 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, у гибкого экрана диагональ составляет 7,9 дюйма, у внешнего — 6,45. В системе камер тут три модуля на 50 Мп. Фронталка представлена 42-Мп датчиком. Оценён смартфон будет, скорее всего, примерно в 1500 евро.
Также на презентации покажут ещё один складной смартфон Magic Vs.