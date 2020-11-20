Селфи-камера iPhone 12 Pro проиграла конкурентам Huawei и Samsung

Выше iPhone 12 Pro в списке находятся Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Huawei nova 6 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Asus ZenFone 7 Pro, Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro.

Эксперты отметили, что селфи-камера айфона выдаёт хороший тон лица, высокую детализированность при нормальном освещении, точное измерение глубины в режиме боке, широкий динамический диапазон в видео и точный баланс белого. Из минусов камеры специалисты назвали видимый шум на фоне, клиппинг в сценах с высоким динамическим диапазоном, высокий уровень шума в видео при низкой освещённости.