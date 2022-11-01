Селфи-камера на 60 Мп: в России вышел недорогой новый смартфон Infinix

Ещё одна особенность фронтальной камеры Infinix ZERO 20 — оптическая стабилизация изображения. Размер пикселя и датчика изображения составляют 0,61 мкм и 1/2,8” соответственно. В основной системе камер смартфона также есть 10-кратный зум и алгоритм Infinix Sky Remap, который позволяет самостоятельно выбирать визуальные эффекты для съёмки неба.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G99. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым FHD+ AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц. Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, поддерживает зарядку на 45 Вт. Смартфон может быть заряжен от 1 до 75% всего за 30 минут.

На данный момент ZERO 20 доступен в России в магазинах OZON, WildBerries, Citylink, RBT.ru и др. Версия с 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM стоит 26 990.