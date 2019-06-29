Селфи-камера нового молодёжного Xiaomi разгромила топовый iPhone

Тест камер провела глава продуктовой линейки CC в Xiaomi. В правой руке она держала iPhone XS (или X, точно сказать сложно), а в левой — Xiaomi Mi CC9 Meitu. Затем девушка попросила выключить свет и сделала в темноте селфи на оба смартфона. Интересный и смущающий момент: у устройства в левой руке продакт-менеджера вдруг появилась «чёлка», как у айфона, хотя ранние утечки показывали, что никаких вырезов у устройства быть не должно.