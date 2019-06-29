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Сегодня 16:53

Селфи-камера нового молодёжного Xiaomi разгромила топовый iPhone

То ли X, то ли XS
Xiaomi опубликовала ролик, в котором сравнивает фронтальные камеры будущего «молодёжного» смартфона Mi CC9 и iPhone. Кажется, устройство от Apple проигрывает китайскому.

Тест камер провела глава продуктовой линейки CC в Xiaomi. В правой руке она держала iPhone XS (или X, точно сказать сложно), а в левой — Xiaomi Mi CC9 Meitu. Затем девушка попросила выключить свет и сделала в темноте селфи на оба смартфона. Интересный и смущающий момент: у устройства в левой руке продакт-менеджера вдруг появилась «чёлка», как у айфона, хотя ранние утечки показывали, что никаких вырезов у устройства быть не должно.

В итоге, фото, сделанное со смартфона в левой руке, оказалось ярче и качественнее. Вспышка при этом не использовалась.

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