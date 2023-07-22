Селфи-камера Samsung Galaxy S24 станет лучше лишь программно: датчик оставят старый

Селфи-камера Samsung Galaxy S24 станет лучше лишь программно: датчик оставят старыйПро телеобъектив и основную камеру тоже есть информация
В то время как Samsung лишь готовится представить два новых складных смартфона на мероприятии Galaxy Unpacked 26 июля, слухи о флагманском телефоне нового поколения - Galaxy S24 - уже ходят. Согласно недавнему сообщению, Samsung оставит 12-Мп селфи-камеру.
Хотя разрешение камеры осталось прежним, Samsung может улучшить качество фотографий за счет оптимизации программного обеспечения камеры и обработки искусственного интеллекта. Кроме того, есть предположения, что Galaxy S24 Ultra может быть оснащен обновленным «телевиком». Текущий 10-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом в Galaxy S23 Ultra может быть заменен на аналог с 5-кратным зумом.
Что касается основной камеры, то, по слухам, Samsung может использовать 200-Мп сенсор ISOCELL HP2, который дебютировал в Galaxy S23 Ultra.