Селфи-камера Samsung Galaxy S24 станет лучше лишь программно: датчик оставят старый

Хотя разрешение камеры осталось прежним, Samsung может улучшить качество фотографий за счет оптимизации программного обеспечения камеры и обработки искусственного интеллекта. Кроме того, есть предположения, что Galaxy S24 Ultra может быть оснащен обновленным «телевиком». Текущий 10-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом в Galaxy S23 Ultra может быть заменен на аналог с 5-кратным зумом.

Что касается основной камеры, то, по слухам, Samsung может использовать 200-Мп сенсор ISOCELL HP2, который дебютировал в Galaxy S23 Ultra.