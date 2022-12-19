Селфи-камера Samsung S23 Ultra будет меньше заострять внимание на прыщах на вашем лице

17:08, 19 декабря 2022
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Селфи-камера Samsung S23 Ultra будет меньше заострять внимание на прыщах на вашем лицеИ мы даже не знаем, хорошо это или плохо
В сети появилась новая информация о селфи-камере в грядущем Samsung Galaxy S23 Ultra. Во-первых, она получит новый сенсор, а во-вторых, разрешение камеры значительно упадёт по сравнению с предыдущими моделями.
Фото: Pixabay
Сообщается, что у селфи-камеры будет такое же разрешение, как у Galaxy S23 и Galaxy S23+. Модели Ultra оснащались 40-мегапиксельным сенсором с момента выпуска Galaxy S20 Ultra. Это изменится в 2023 году. У Galaxy S23 Ultra будет 12-мегапиксельная селфи-камера.
Конечно, больше мегапикселей не значит лучше. Но падение разрешения означает, что на фото теперь будет меньше деталей (и, возможно, меньше несовершенств вашей кожи). Отметим, что много так же зависит от программной постобработки.