Селфи-камера в новом iPhone 14 будет стоить в 3 раза дороже, чем раньше

Утверждается, что Apple хочет установить в iPhone 14 высококачественные селфи-камеры, и поэтому рассматривает LG Innotek в качестве поставщика. Отмечается, что это будет первый случай в истории, когда фронтальная камера iPhone будет сделана корейской компанией.

Изначально предполагалось, что камера LG Innotek будет использоваться на iPhone 15, но недавно Apple изменила планы. Это связано с некоторыми проблемами качества, с которыми столкнулись камеры китайского производства.

Если этот слух подтвердится, модели iPhone 14 получат автофокус на своих селфи-снимках. Это, наряду с улучшением других функций, приведёт к тому, что цена за фронтальную камеру вырастет почти в три раза по сравнению с предыдущими моделями.