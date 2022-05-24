Селфи-камера в новом iPhone 14 будет стоить в 3 раза дороже, чем раньше

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Селфи-камера в новом iPhone 14 будет стоить в 3 раза дороже, чем раньшеНадеемся, это оправданно
Одним из главных обновлений iPhone этой осенью может стать селфи-камера. По крайней мере это следует из корейского отчёта по поводу стоимости компонентов новых смартфонов Apple.
Утверждается, что Apple хочет установить в iPhone 14 высококачественные селфи-камеры, и поэтому рассматривает LG Innotek в качестве поставщика. Отмечается, что это будет первый случай в истории, когда фронтальная камера iPhone будет сделана корейской компанией.
Изначально предполагалось, что камера LG Innotek будет использоваться на iPhone 15, но недавно Apple изменила планы. Это связано с некоторыми проблемами качества, с которыми столкнулись камеры китайского производства.
Если этот слух подтвердится, модели iPhone 14 получат автофокус на своих селфи-снимках. Это, наряду с улучшением других функций, приведёт к тому, что цена за фронтальную камеру вырастет почти в три раза по сравнению с предыдущими моделями.