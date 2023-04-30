Семь причин, почему ваш смартфон перегревается

Если вы замечаете, что ваш смартфон постоянно греется, то причина может быть в следующем.

Открытые приложения. В основном это касается тех, у кого смартфон на Android. Если вы будете что-нибудь искать в Интернете и у вас параллельно будут открыты 10-15 приложений, то это нагрузит устройство не меньше какой-нибудь требовательной игры. Кроме того, обязательно проверьте, какие приложения у вас работают в фоновом режиме.

Чехол. Он сделает только хуже, если смартфон уже нагревается. Да и система охлаждения в смартфонах предполагает обмен с окружающей средой без использования дополнительных вещей.

Беспроводные модули. К ним относятся модули GPS, Wi-Fi, Bluetooth, передачи данных. Всё это при длительном их использовании может сильно нагреваться. Поэтому если вы ими не пользуетесь, то отключайте их. Можете также включать «Режим полёта», когда работаете или играете на смартфоне.