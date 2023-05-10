Семь признаков, которые указывают на то, что вам нужен новый телефон

Если заметили какой-то из этих признаков, то подумайте о замене смартфона на новый.

Износ батареи. Например, если вы заметили, что заряд аккумулятора стал резко сокращаться, хотя вы пользуетесь устройством так же, как раньше. Или если во время зарядки батарея сильно нагревается. Проще будет купить новый телефон, чем менять батарею.

Работа приложений. Плохо, если приложения стали загружаться дольше, иногда работают не так, как надо, или закрываются после запуска. При этом перезагрузка смартфона вам не помогает, как и сброс до заводских настроек. Или помогает, но на короткое время.

Торможение гаджета во время работы. Это значит, что смартфон уже не справляется с нагрузкой.