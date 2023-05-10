Семь признаков, которые указывают на то, что вам нужен новый телефон

Семь признаков, которые указывают на то, что вам нужен новый телефонПроверьте свой гаджет
Когда-то техника могла проработать целые десятилетия. Но сегодня смартфоны довольно быстро устаревают и выходят из строя. Вот на что вам нужно обратить внимание, если вы думаете, покупать ли новый телефон.
Если заметили какой-то из этих признаков, то подумайте о замене смартфона на новый.
Износ батареи. Например, если вы заметили, что заряд аккумулятора стал резко сокращаться, хотя вы пользуетесь устройством так же, как раньше. Или если во время зарядки батарея сильно нагревается. Проще будет купить новый телефон, чем менять батарею.
Работа приложений. Плохо, если приложения стали загружаться дольше, иногда работают не так, как надо, или закрываются после запуска. При этом перезагрузка смартфона вам не помогает, как и сброс до заводских настроек. Или помогает, но на короткое время.
Торможение гаджета во время работы. Это значит, что смартфон уже не справляется с нагрузкой.
Не приходят обновления ОС. В этом случае смартфон будет уязвим для различных кибератак, угроз мошенников и т.п.
Недоступны новые технологии. Например, возможность бесконтактной оплаты, 4G, 5G и пр.
Сильный износ или повреждение. Выход только один в этом случае: купить новое устройство.
Автоматическое включение/отключение смартфона. Это означает, что с устройством точно что-то не так и стоит подумать о приобретении нового.