Семь современных моделей iPhone одновременно сравнили по автономности

Вывод

С самого начала теста было очевидно, что хуже остальных заряд держит iPhone SE: он смог продержаться 4 часа 52 минуты. И его имеет смысл покупать только в том случае, если вам жизненно необходимо иметь физическую кнопку «Домой».

iPhone 13 Mini оказался на предпоследнем месте. У него батарея разрядилась за 6 часов 36 минут. Он отлично подойдёт тем, кто ищет компактный смартфон.

Далее идёт iPhone 12. Однако время его работы очень близко к 13 Mini: 6 часов 48 минут.

Следующий аппарат - iPhone 14. У него сел аккумулятор спустя 7 часов 13 минут. Нужно при этом понимать, что он не особо отличается по автономности от iPhone 13 (7 часов 15 минут): по большей части улучшения касаются камеры.

На третьем месте находится iPhone 14 Pro. Его хватило на 7 часов 49 минут. На втором месте, вероятнее всего, окажется iPhone 14 Plus (9 часов 23 минуты). В тестировании он не участвовал, но этот вывод можно сделать, исходя из данных Apple. Наконец, победителем по автономности становится iPhone 14 Pro Max с 9 часами 31 минутой.