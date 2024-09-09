Сэм Сунг оценил: Honor продолжила троллить Samsung в рекламе

Опубликовано 09 сентября 2024, 05:151 мин.
Сэм Сунг оценил: Honor продолжила троллить Samsung в рекламеУмно и нелепо
Презентация смартфона Honor Magic V3 на выставке IFA 2024 не была чем-то обыденным: в своей маркетинговой кампании компания неоднократно бросала уколы в сторону Samsung. Теперь пользователи Сети заметили фургон, едущий по Франции и демонстрирующий мнение человека по имени «Сэм Сунг», который называет Magic V3 «складным устройством № 1».
© Honor
Это выглядит забавно, но ещё более интересно, что это уже третий «выпад» в сторону Samsung. Так, недавно Honor «насмехалась» над складными устройствами Samsung за их громоздкость и даже «извинилась» перед пользователями Galaxy Z Fold 6 на шарнире Magic V3.
Аналитики считают, что дальнейшие выпады Honor в сторону Samsung могут затмить сам продукт, который они пытаются продвинуть. Magic V3 — неплохое устройство, но эти уловки «рискуют отвлечь потенциальных покупателей от реальных достоинств телефона», пишут СМИ.