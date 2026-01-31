Опубликовано 31 января 2026, 14:551 мин.
Sennheiser показала недорогие проводные наушники для тех, кто «устал от TWS»С USB-C
Sennheiser представила обновлённые проводные наушники для тех, кто устал от Bluetooth, зарядки и постоянных настроек, пишут СМИ. Бренд обновил свою недорогую линейку, выпустив полноразмерные наушники HD 400U и внутриканальные CX 80U. Главное изменение — отказ от классического разъёма 3,5 мм в пользу USB-C.
© Sennheiser
Благодаря подключению через USB-C наушники используют собственную обработку аудио, а не полагаются на встроенные возможности телефона или ноутбука. Обе модели поддерживают высокое качество звука.
HD 400U закрывают уши и неплохо изолируют от внешнего шума без активного шумодава и расхода батарей. Наушники складываются. CX 80U — компактный вариант. Они поставляются с амбушюрами разных размеров.