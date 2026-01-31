Sennheiser показала недорогие проводные наушники для тех, кто «устал от TWS»

Благодаря подключению через USB-C наушники используют собственную обработку аудио, а не полагаются на встроенные возможности телефона или ноутбука. Обе модели поддерживают высокое качество звука.

HD 400U закрывают уши и неплохо изолируют от внешнего шума без активного шумодава и расхода батарей. Наушники складываются. CX 80U — компактный вариант. Они поставляются с амбушюрами разных размеров.