Сенсор камеры сроднит Oppo Find X9 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra

Если это подтвердится, то оба флагмана будут конкурировать друг с другом, имея одинаковую основную камеру. Однако прямая конкуренция может быть ограничена: если Oppo Find X9 Ultra не будет официально продаваться за пределами Китая, а доля Samsung в этой стране невелика, оба смартфона почти не пересекутся на рынке.

Предполагается, что Oppo Find X9 Ultra выйдет после Китайского Нового года, который приходится на 17 февраля. Источник считает, что релиз может состояться немного раньше, чем у предыдущей модели, которая была представлена 10 апреля. Поэтому вероятная дата анонса — март.