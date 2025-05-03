Сенсор камеры ультратонкого Samsung Galaxy S25 Edge будет как у S25 Ultra

Опубликовано 03 мая 2025, 16:301 мин.
Сенсор камеры ультратонкого Samsung Galaxy S25 Edge будет как у S25 UltraУдивит камерами
Samsung готовит запуск Galaxy S25 Edge, ультратонкого флагмана (всего 5,8 мм), который обещает мощные камеры, почти не уступающие Galaxy S25 Ultra. Как сообщает Gizmochina, новинка получит 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором ISOCELL HP2 размером 1/1,3 дюйма — таким же, как у S25 Ultra.
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Ультраширокая камера на 12 МП (сенсор 1/2,55 дюйма) будет возможно идентична моделям S25 и S25+, но уступает 50-мегапиксельной ультраширокой камере Ultra. Фронтальная камера на 12 МП (сенсор S5K3LU, 1/3,2 дюйма) соответствует всей линейке S25.
Galaxy S25 Edge с титановой рамой и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем (1440p, 120 Гц), по данным, работает на Snapdragon 8 Elite. Запуск состоится 13 мая на онлайн-мероприятии, продажи начнутся в Корее и Китае 23 мая, а в США — 30 мая. Цена составит около $1099.