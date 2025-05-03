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Опубликовано 03 мая 2025, 16:30
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Сенсор камеры ультратонкого Samsung Galaxy S25 Edge будет как у S25 Ultra

Удивит камерами
Samsung готовит запуск Galaxy S25 Edge, ультратонкого флагмана (всего 5,8 мм), который обещает мощные камеры, почти не уступающие Galaxy S25 Ultra. Как сообщает Gizmochina, новинка получит 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором ISOCELL HP2 размером 1/1,3 дюйма — таким же, как у S25 Ultra.
Сенсор камеры ультратонкого Samsung Galaxy S25 Edge будет как у S25 Ultra

© Ferra.ru

Ультраширокая камера на 12 МП (сенсор 1/2,55 дюйма) будет возможно идентична моделям S25 и S25+, но уступает 50-мегапиксельной ультраширокой камере Ultra. Фронтальная камера на 12 МП (сенсор S5K3LU, 1/3,2 дюйма) соответствует всей линейке S25.

Galaxy S25 Edge с титановой рамой и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем (1440p, 120 Гц), по данным, работает на Snapdragon 8 Elite. Запуск состоится 13 мая на онлайн-мероприятии, продажи начнутся в Корее и Китае 23 мая, а в США — 30 мая. Цена составит около $1099.

Источник:sammyguru.com
Автор:Максим Многословный
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