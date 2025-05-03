Сенсор камеры ультратонкого Samsung Galaxy S25 Edge будет как у S25 Ultra

Ультраширокая камера на 12 МП (сенсор 1/2,55 дюйма) будет возможно идентична моделям S25 и S25+, но уступает 50-мегапиксельной ультраширокой камере Ultra. Фронтальная камера на 12 МП (сенсор S5K3LU, 1/3,2 дюйма) соответствует всей линейке S25.

Galaxy S25 Edge с титановой рамой и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем (1440p, 120 Гц), по данным, работает на Snapdragon 8 Elite. Запуск состоится 13 мая на онлайн-мероприятии, продажи начнутся в Корее и Китае 23 мая, а в США — 30 мая. Цена составит около $1099.