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20:52, 10 февраля 2023
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«Середнячок» Samsung Galaxy A54 окажется дорогим

Galaxy A34 тоже подорожает

В сети опубликовали европейские цены на смартфоны Samsung Galaxy A54 и Galaxy A34. Информация может разочаровать.

«Середнячок» Samsung Galaxy A54 окажется дорогим

Фото: Samsung

Сообщается, что Galaxy A34 6/128 ГБ будет стоить 410-430 евро, а Galaxy A34 8/256 ГБ — от 470 до 490 евро. Для справки, Galaxy A33 5G оценивался в 370 евро. То есть подорожание будет значительным.

То же самое ожидается с Galaxy A54. Версия 8/128 ГБ будет стоить 530-550 евро, а вариант 8/256 ГБ — около 590-610 евро. Это более высокая стартовая цена, чем у прошлогоднего Galaxy A53 5G.

Источник:GSMArena
Теги:
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#Samsung Galaxy A
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