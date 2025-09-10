Серия Honor Magic8 получит отдельную кнопку для искусственного интеллекта

Устройства будут работать на новой оболочке MagicOS 10 с обновлённым интерфейсом MagicGUI и встроенной языковой моделью. Благодаря этому MagicOS 10 сможет автоматически выполнять “широкий спектр действий”. Так, в Сети появилась фотография одного из смартфонов Magic8, на которой заметна новая кнопка. По слухам, она будет предназначена исключительно для вызова функций искусственного интеллекта.

Напомним, Honor Magic 8 Pro на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 (возможно, на версии Gen 2), получит OLED-дисплей, камеру с 50 МП основным сенсором, 50 МП сверхширокоугольной линзой и мощной 200 МП перископической телефотокамерой с телеобъективом и большим сенсором. Аккумулятор около 7000 мАч с быстрой зарядкой.

Honor Magic 8 возможно будет иметь 6,58-дюймовый плоский OLED-экран, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2, аккумулятор 6500 мАч с быстрой зарядкой. Камеры - похожие. Правда, без 200 МП телеобъектива.

Honor Magic 8 Mini получит 6,3-дюймовый экран и чипсет Dimensity 9500, аккумулятор на 6200 мАч.

В линейке может быть также Magic 8 Ultra, но точных данных пока нет