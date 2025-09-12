Серия Huawei Mate 80 выйдет в ноябре с четырьмя моделями

Камеры станут одной из ключевых особенностей. Базовая модель получит 50-МП сенсор 1/1,5 дюйма, Pro — более крупный 50-МП сенсор 1/1,3 дюйма, а Pro+ и RS — 50-МП SmartSens 590 с расширенной матрицей.

Внутри серии ожидается процессор Kirin 9030, батареи более 6000 мАч с поддержкой 100W проводной и 80W беспроводной зарядки, а также 5G и спутниковая связь. На программной стороне будет HarmonyOS, поддержка eSIM и расширенные ИИ-функции.

Аналитики считают, что Mate 80 может вполне называться потенциальным соперником iPhone 17.