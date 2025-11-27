Телефоны
Серия Huawei Nova 15 выйдет в начале 2026 года с новыми процессорами Kirin

8 и 9 серии
В сети уже появились первые сведения о следующем поколении смартфонов Huawei Nova 15. Согласно данным Digital Chat Station, компания готовит три модели: Nova 15, Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. Чем удивят?
Базовая версия Nova 15, по слухам, получит экран размером 6,7 дюйма, а Nova 15 Pro — чуть больше, 6,84 дюйма. Оба устройства оснастят LTPO OLED-дисплеями с разрешением 1,5K. Pro-версия может получить двойную фронтальную камеру на 50 и 8 МП, тогда как обычная модель, вероятно, ограничится одной 50-мегапиксельной.

Сзади у Nova 15 Pro ожидаются 50-мегапиксельный основной модуль, перископический телеобъектив на 50 МП, а также сверхширокоугольная камера. Инсайдер также упоминает специальный мультиспектральный датчик, который Huawei традиционно использует для «более точной цветопередачи и улучшенной ночной съёмки». Обе модели должны работать на новых процессорах серии Kirin 8.

Главной новинкой станет Nova 15 Ultra. Она, как сообщается, получит более мощный чип Kirin 9 и основной сенсор на 50 МП размером 1/1.3 дюйма. Ожидается, что Ultra также будет оснащена телеобъективом, «шириком» и мультиспектральным датчиком.

Все три смартфона, по слухам, получат аккумуляторы ёмкостью более 6000 мАч. Презентация серии может состояться в начале 2026 года.