Серия Huawei Nova 15 выйдет в начале 2026 года с новыми процессорами Kirin

Базовая версия Nova 15, по слухам, получит экран размером 6,7 дюйма, а Nova 15 Pro — чуть больше, 6,84 дюйма. Оба устройства оснастят LTPO OLED-дисплеями с разрешением 1,5K. Pro-версия может получить двойную фронтальную камеру на 50 и 8 МП, тогда как обычная модель, вероятно, ограничится одной 50-мегапиксельной.

Сзади у Nova 15 Pro ожидаются 50-мегапиксельный основной модуль, перископический телеобъектив на 50 МП, а также сверхширокоугольная камера. Инсайдер также упоминает специальный мультиспектральный датчик, который Huawei традиционно использует для «более точной цветопередачи и улучшенной ночной съёмки». Обе модели должны работать на новых процессорах серии Kirin 8.

Главной новинкой станет Nova 15 Ultra. Она, как сообщается, получит более мощный чип Kirin 9 и основной сенсор на 50 МП размером 1/1.3 дюйма. Ожидается, что Ultra также будет оснащена телеобъективом, «шириком» и мультиспектральным датчиком.

Все три смартфона, по слухам, получат аккумуляторы ёмкостью более 6000 мАч. Презентация серии может состояться в начале 2026 года.