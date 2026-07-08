Опубликовано 08 июля 2026, 06:551 мин.
Серия Huawei Pura 90 вне Китая выйдет с припиской «s»Вопреки прошлым слухам
Huawei выпустит линейку смартфонов Pura 90 глобально, но придётся называть его по-другому. Как пишет инсайдер SuperDimensional, версия для международного рынка будет называться Pura 90s.
© Huawei
Раньше ходили слухи, что модель с припиской «s» появится только в Китае как улучшенная или облегчённая версия. Но, видимо, такое название получат смартфоны для продажи за пределами Китая. На международном рынке, согласно СМИ, свет увидят Pura 90s, Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max.
Пока неизвестно, будет ли начинка полностью одинаковой с китайскими аппаратами. Презентация новой серии запланирована на 14 июля.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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