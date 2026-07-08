Серия Huawei Pura 90 вне Китая выйдет с припиской «s»

Раньше ходили слухи, что модель с припиской «s» появится только в Китае как улучшенная или облегчённая версия. Но, видимо, такое название получат смартфоны для продажи за пределами Китая. На международном рынке, согласно СМИ, свет увидят Pura 90s, Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max.

Пока неизвестно, будет ли начинка полностью одинаковой с китайскими аппаратами. Презентация новой серии запланирована на 14 июля.