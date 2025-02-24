Серия Infinix Note 50 получит встроенный китайский ИИ DeepSeek

Он улучшит работу голосового помощника Infinix Folax, сделав его более быстрым и отзывчивым. Внутреннее тестирование показало, что Folax вполне эффективно справляется с голосовыми командами и поиском в DeepSeek R1.

Пользователи смогут активировать Folax, нажав кнопку питания или используя голосовые команды для доступа к функциям R1. Более подробная информация будет раскрыта в официальном анонсе.