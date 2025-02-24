Серия Infinix Note 50 получит встроенный китайский ИИ DeepSeek

Опубликовано 24 февраля 2025, 15:001 мин.
Серия Infinix Note 50 получит встроенный китайский ИИ DeepSeekКоллаборация
Infinix объявила, что серия Note 50 будет запущена 3 марта и будет оснащена системой Infinix AI. Инсайдер утверждает, что именно ИИ DeepSeek R1 будет интегрирован в линейку, включая Note 50.
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Он улучшит работу голосового помощника Infinix Folax, сделав его более быстрым и отзывчивым. Внутреннее тестирование показало, что Folax вполне эффективно справляется с голосовыми командами и поиском в DeepSeek R1.
Пользователи смогут активировать Folax, нажав кнопку питания или используя голосовые команды для доступа к функциям R1. Более подробная информация будет раскрыта в официальном анонсе.