Опубликовано 19 февраля 2025, 11:581 мин.
Серия iPhone 17 расстроит многих скоростью своей зарядки — всего 35 ВтОтставая от конкурентов на Android
Линейка iPhone 17 может не увидеть более высокой скорости зарядки, согласно новому отчету. Аналитик Джефф Пу предполагает, что все модели — iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max — будут поддерживать до 35 Вт проводной зарядки.
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В прошлом году тесты показали, что iPhone 16 Pro Max может кратковременно достигать 37 Вт, в то время как стандартный iPhone 16 достигал максимума в 38 Вт. Apple, судя по всему, не делает акцент на значительном улучшении в скорости зарядки. По сравнению со многими телефонами на базе Android, которые теперь поддерживают мощность 100 Вт и более, подход Apple остается… «консервативным».
Некоторые утверждают, что быстрая зарядка выделяет тепло и вредит сроку службы аккумулятора, но производители Android уже много лет используют высокоскоростную зарядку без особых проблем.