В прошлом году тесты показали, что iPhone 16 Pro Max может кратковременно достигать 37 Вт, в то время как стандартный iPhone 16 достигал максимума в 38 Вт. Apple, судя по всему, не делает акцент на значительном улучшении в скорости зарядки. По сравнению со многими телефонами на базе Android, которые теперь поддерживают мощность 100 Вт и более, подход Apple остается… «консервативным».

Некоторые утверждают, что быстрая зарядка выделяет тепло и вредит сроку службы аккумулятора, но производители Android уже много лет используют высокоскоростную зарядку без особых проблем.