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«Серия Nord проклята»: случился очередной взрыв смартфона OnePlus

Его просто достали из кармана
Конец 2021 года сопровождался скандалами вокруг смартфонов OnePlus Nord, которые взрывались и травмировали своих владельцев. В новом году эта проблема не решилась. В сети появилась новая жалоба на взрыв OnePlus, а пользователи сильно осуждают компанию-производитель.
«Серия Nord проклята»: случился очередной взрыв смартфона OnePlus

Индийский блогер Ranjit ретвитнул пост пользователя, который пострадал от взрыва смартфона. «Ещё один от OnePlus, похоже, серия Nord проклята. Не знаю, как можно рекомендовать эти телефоны сейчас», — подписал Ranjit.

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Пострадавший пользователь сообщил, что его телефону всего шесть месяцев. В начале января он просто взорвался, когда мужчина достал его из кармана. Пользователь отметил, что это могло бы представлять серьёзную опасность для здоровья. Благодаря тому, что твит разошёлся по сети, с мужчиной связалась компания OnePlus и пообещала отправить ему новый смартфон. Проблемы это, впрочем, не решает. Возможно, у устройств OnePlus Nord есть какой-то конструктивный дефект, который коснулся партии для индийского рынка.

Источник: Ranjit
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