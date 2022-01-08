«Серия Nord проклята»: случился очередной взрыв смартфона OnePlus

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«Серия Nord проклята»: случился очередной взрыв смартфона OnePlusЕго просто достали из кармана
Конец 2021 года сопровождался скандалами вокруг смартфонов OnePlus Nord, которые взрывались и травмировали своих владельцев. В новом году эта проблема не решилась. В сети появилась новая жалоба на взрыв OnePlus, а пользователи сильно осуждают компанию-производитель.
Индийский блогер Ranjit ретвитнул пост пользователя, который пострадал от взрыва смартфона. «Ещё один от OnePlus, похоже, серия Nord проклята. Не знаю, как можно рекомендовать эти телефоны сейчас», — подписал Ranjit.
Пострадавший пользователь сообщил, что его телефону всего шесть месяцев. В начале января он просто взорвался, когда мужчина достал его из кармана. Пользователь отметил, что это могло бы представлять серьёзную опасность для здоровья. Благодаря тому, что твит разошёлся по сети, с мужчиной связалась компания OnePlus и пообещала отправить ему новый смартфон. Проблемы это, впрочем, не решает. Возможно, у устройств OnePlus Nord есть какой-то конструктивный дефект, который коснулся партии для индийского рынка.
Источник: Ranjit