«Серия Nord проклята»: случился очередной взрыв смартфона OnePlus

Пострадавший пользователь сообщил, что его телефону всего шесть месяцев. В начале января он просто взорвался, когда мужчина достал его из кармана. Пользователь отметил, что это могло бы представлять серьёзную опасность для здоровья. Благодаря тому, что твит разошёлся по сети, с мужчиной связалась компания OnePlus и пообещала отправить ему новый смартфон. Проблемы это, впрочем, не решает. Возможно, у устройств OnePlus Nord есть какой-то конструктивный дефект, который коснулся партии для индийского рынка.