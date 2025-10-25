Серия Oppo Reno 15 всё-таки будет состоять всего из двух моделей

Опубликовано 25 октября 2025, 12:451 мин.
Серия Oppo Reno 15 всё-таки будет состоять всего из двух моделейБез Pro Max
У Oppo скоро выйдут новые смартфоны среднего класса серии Reno 15. Ранее СМИ писали о трех моделях: Reno 15, Reno 15 Pro и Reno 15 Pro Max, но новые утечки указывают, что линейка будет сокращена до двух устройств.
© Oppo
Reno 15 оснастят 6,32-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, основной камерой 200 МП, а также 50 МП ультраширокоугольным и 50 МП перископическим телеобъективом. Предусмотрена 50 МП фронтальная камера.
Reno 15 Pro получит более крупный 6,78-дюймовый дисплей с теми же характеристиками, аналогичную камеру и фронтальный сенсор. Кроме того, Pro-версия сможет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
Обе модели получат металлический корпус и защиту от пыли и воды по стандарту IP68/IP69. Они будут работать на чипсете MediaTek Dimensity 8450. Аккумулятор ёмкостью 6 500 мАч и сканер отпечатков в экране.