Серия Oppo Reno 15 выйдет с тремя размерами экранов

По данным Digital Chat Station, Oppo тестирует три варианта экранов: 6,3 дюйма, 6,59 дюйма и около 6,78 дюйма. Все модели будут с плоскими дисплеями.

Характеристики пока раскрыты не полностью. Ожидается, что Reno 15 Pro с экраном 6,78 дюйма получит новый процессор Dimensity 8450 и камеру на 200 Мп от Samsung, дополненную сверхшироким объективом и 50-мегапиксельной «перископной» камерой.

Младшая и старшая модели (6,3 и 6,78 дюйма) также могут получить металлическую рамку и поддержку беспроводной зарядки. По слухам, даже компактный вариант будет оснащён «перископом».

Презентация Reno 15 ожидается в ноябре в Китае вместе с новой оболочкой ColorOS 16 на базе Android 16. Перед этим компания выпустит серию Find X9 — её анонс запланирован на октябрь.