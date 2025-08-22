Телефоны
Опубликовано 22 августа 2025, 22:30
1 мин.

Серия Oppo Reno 15 выйдет с тремя размерами экранов

Зато разнообразно
Oppo разрабатывает новые смартфоны Reno 15, которые, по слухам, получат сразу три версии. С 2023 года линейка Reno обычно включает стандартную и Pro-модель, но теперь, похоже, добавится ещё одна — среднего размера.
© Oppo

По данным Digital Chat Station, Oppo тестирует три варианта экранов: 6,3 дюйма, 6,59 дюйма и около 6,78 дюйма. Все модели будут с плоскими дисплеями.

Характеристики пока раскрыты не полностью. Ожидается, что Reno 15 Pro с экраном 6,78 дюйма получит новый процессор Dimensity 8450 и камеру на 200 Мп от Samsung, дополненную сверхшироким объективом и 50-мегапиксельной «перископной» камерой.

Младшая и старшая модели (6,3 и 6,78 дюйма) также могут получить металлическую рамку и поддержку беспроводной зарядки. По слухам, даже компактный вариант будет оснащён «перископом».

Презентация Reno 15 ожидается в ноябре в Китае вместе с новой оболочкой ColorOS 16 на базе Android 16. Перед этим компания выпустит серию Find X9 — её анонс запланирован на октябрь.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
