Серия Redmi K100 скоро выйдет, но её самый мощный представитель задержится

По данным Digital Chat Station, сейчас в разработке находится флагманский телефон на базе грядущего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Он получит новую архитектуру ядер Oryon: два главных ядра, три производительных и три энергоэффективных. По слухам, некоторые ядра смогут работать на частоте свыше 5 ГГц. Сам смартфон, который, скорее всего, назовут Redmi K100 Pro Max, запланирован на первую половину 2027 года.

Тем временем базовые версии Redmi K100 и K100 Pro выйдут уже в августе. Они получат Snapdragon 8 Elite Gen 5 попроще, но всё ещё флагманский.

Согласно утечкам, эти аппараты порадуют ярким экраном с частотой обновления 185 Гц, аккумулятором на 9000 мА·ч, поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, а также беспроводной зарядкой. Главный модуль камеры будет на 200 мегапикселей, дополнительный телеобъектив с перископной конструкцией на 50 мегапикселей.