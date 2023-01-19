Серия Samsung Galaxy S23 получит уникальный вариант Snapdragon 8 Gen 2

Флагманские смартфоны Samsung годами были “разделены на два лагеря”: в зависимости от рынка устройства использовали либо чипы Snapdragon, поставляемые Qualcomm, либо чипы Exynos за авторством Samsung.

В прошлом году Samsung и Qualcomm заключили соглашение, которое стало намеком на то, Snapdragon будет использоваться в серии Galaxy S23 во всем мире. Теперь согласно документации, полученной 9to5Google, “разогнанный” Snapdragon 8 Gen 2, используемый в устройствах Galaxy S23, будет называться "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy". Чип будет иметь тактовую частоту до 3,36 ГГц (в обычной версии чипа основное ядро X3 работает на частоте 3,2 ГГц).