Серия Samsung Galaxy S26 настолько понравилась людям, что производство увеличат

Опубликовано 11 апреля 2026, 12:02
Серия Samsung Galaxy S26 настолько понравилась людям, что производство увеличатСпрос высокий
Как пишут корейские СМИ, Samsung пересматривает планы по производству смартфонов серии Galaxy S26. Изначально в апреле планировалось выпустить 2,4 миллиона устройств, но спрос оказался выше прогнозов.
Обычная модель S26 оказалась «очень популярной» — её выпуск поднимут с 800 тысяч до 1,3 миллиона штук. Ещё больше повезло старшей модели S26 Ultra: вместо 1,3 миллиона сделают 1,5 миллиона. А вот S26+, наоборот, продаётся хуже ожидаемого — производство снизят с 300 тысяч до 200 тысяч.
Чтобы справиться с новым планом, Samsung ещё в марте заказала дополнительные комплектующие.
Выпуск доступных Galaxy A57 и A17 тоже скорректировали, но в сторону уменьшения.