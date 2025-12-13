Подобная система идеально подходит для игровых смартфонов: она предотвращает троттлинг из-за нагрева. Но полезным это будет не только в играх. Активное охлаждение помогает сохранить батарею и продлить срок службы телефона.

Ранее ходили слухи, что Huawei планирует внедрить такую технологию в серию Mate 80, но, по словам инсайдеров, компания отказалась от этой идеи. Теперь центр внимания — серия Honor WIN (или WIN GT).

Honor пока официально не подтверждала ни саму серию, ни использование вентилятора. Даже название устройств остаётся секретом, но предполагается, что новое семейство смартфонов может выйти до конца первого квартала 2026 года.