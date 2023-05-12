Серия смартфонов Infinix Note 30 с быстрой зарядкой до 260 Вт увидит свет совсем скоро

Недавний инсайд показывает, что серия Infinix Note 30 будет оснащена технологией All-Round FastCharge, которая была анонсирована ранее в этом году. Эта инновационная технология поддерживает скорость проводной зарядки до 260 Вт, а беспроводная зарядка достигает максимума в 110 Вт.

Хотя телефоны среднего класса в серии Infinix Note 30, возможно, не будут поддерживать максимальную скорость быстрой зарядки по технологии All-Round FastCharge, ожидается, что в них будет внедрена быстрая беспроводная зарядка.

Согласно предыдущим сообщениям, Infinix Note 30 и Note 30 Pro, Note 30 5G и Note 30 VIP будут оснащены чипсетами Helio G99, Dimensity 810 и Dimensity 1200 соответственно.

Более подробная информация о серии Infinix Note 30 должна появится в ближайшее время.