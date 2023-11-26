Серия Vivo X100 удивит профессиональной камерой, 5G и отличными характеристиками

Каждая модель (Vivo X100, X100 Pro и X100 Pro Plus) работает на разных мощных чипах, в частности, версия Pro оснащена Snapdragon 8 Gen 1. Любители фотографии могут воспользоваться объективами Zeiss, которые украшают три камеры, включая основной сенсор 50 МП, ультраширокоугольный 50 МП и супертелеобъектив Zeiss APO 50 МП с 4,3-кратным оптическим зумом.

Приготовьтесь к приятному AMOLED-дисплею 8T LTPO, а также аккумулятору емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, полный заряд всего за 12,5 минут.